Жителю Горьковки грозит до пятнадцати лет тюрьмы за убийство
Фото СУ СК РФ по ХМАО-Югре
Расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, завершено в Тюмени.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, 22 апреля 2018 года у одного из домов на ул. Школьной в селе Горьковка между пьяными приятелями произошла ссора. В ходе перепалки обвиняемый складным кнопочным ножом ударил в живот потерпевшего. После чего скрылся с места происшествия, а пострадавший скончался в машине скорой помощи.
38-летнему мужчине предъявлено обвинение. За преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, действующим уголовным законодательством установлено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.