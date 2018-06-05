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Жителю Горьковки грозит до пятнадцати лет тюрьмы за убийство

Происшествия, 12:27 05 июня 2018

Фото СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, завершено в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, 22 апреля 2018 года у одного из домов на ул. Школьной в селе Горьковка между пьяными приятелями произошла ссора. В ходе перепалки обвиняемый складным кнопочным ножом ударил в живот потерпевшего. После чего скрылся с места происшествия, а пострадавший скончался в машине скорой помощи.

38-летнему мужчине предъявлено обвинение. За преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, действующим уголовным законодательством установлено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

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# следственный комитет , убийство , уголовное дело

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