Жителю Горьковки грозит до пятнадцати лет тюрьмы за убийство

Фото СУ СК РФ по ХМАО-Югре Фото СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, завершено в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, 22 апреля 2018 года у одного из домов на ул. Школьной в селе Горьковка между пьяными приятелями произошла ссора. В ходе перепалки обвиняемый складным кнопочным ножом ударил в живот потерпевшего. После чего скрылся с места происшествия, а пострадавший скончался в машине скорой помощи.

38-летнему мужчине предъявлено обвинение. За преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, действующим уголовным законодательством установлено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.