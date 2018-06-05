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Тюменцев предупредили об усилении ветра

Общество, 13:43 05 июня 2018

72.mchs.gov.ru

Тюменцев предупреждают о сильном ветре 6 и 7 июня, сообщает единый центр оперативного реагирования города.

По данным Тюменского гидрометцентра, 6 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 6 – 11 м/с, днем порывы до 18 м/с, температура ночью +13…+15, днем +27…+29 градусов.

7 июня прогнозируется переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем дождь, гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8 – 13 м/с, порывы днем до 18 м/с, температура ночью +14…+16, днем +18…+20 градусов.

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