В кампусе Тюмени будут создавать экологичные расходники для магнитопорошковой дефектоскопии

Фото: ИА "Тюменская линия"

Экологичные расходные материалы для магнитопорошковой дефектоскопии будут создавать в межуниверситетском кампусе Тюмени. Этот метод неразрушающего контроля качества конструкций и изделий из металлических сплавов необходим для обеспечения техносферной безопасности на крупных металлоемких предприятиях, в том числе объектах нефтегазовой и энергетической инфраструктуры.

Сейчас работа ведется при активном участии Тюменского индустриального университета, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" главный эксперт Тюменского индустриального университета Лев Максимов.



Решение позволяет перерабатывать отходы станций водоподготовки подземных вод городов и крупных предприятий в нано- и микроразмерные порошки железа и его соединений. Порошки пригодны для создания магнитных жидкостей, суспензий для магнитного неразрушающего контроля, катализаторов, а также сырьевого компонента для создания LFP-аккумуляторов и ряда других сфер.

В команду, которая состоит из сотрудников ТИУ и научных консультантов разных сфер, входит 30 человек. При переезде в кампус взаимодействие расширится, уверен Лев Максимов. К исследованиям планируют привлечь химиков и физиков из Тюменского государственного университета, а также учёных из других организаций.

"На базе ТИУ мы провели исследования, необходимые для того, чтобы создать первые прототипы продукции. Потом по партнерскому соглашению вывели самостоятельно продукт на рынок, но теперь возвращаем его в университет, чтобы делать по-настоящему высокотехнологичную продукцию, а также наращиваем ее номенклатуру. Мы делаем не только расходники для магнитопорошковой дефектоскопии, но у нас есть в наших планах более 12 товарных групп, и одну мы сейчас выводим. Это токопроводящие смолы для сканирующей электронной микроскопии. Это такая малотоннажная химия, которая нужна для исследований, причем не только в университетах и НИИ, но также на металлоемких предприятиях, там, где нужно проверить качество металла. Это те наши приоритеты, на которых мы сосредоточимся в следующем году при поддержке кампуса", - сообщил Лев Максимов.



Говоря о расходных материалах для магнитопорошковой дефектоскопии, он добавил, что продукт уже не только внедрен в России, но в этом году был первый пилотный экспорт в Казахстан благодаря партнерам по сбыту – соразработчикам и дистрибьюторам ООО "НДТ Рус", основателем которого является выпускник нашего университета Кирилл Чепов. "Считаю, что мы с командой выстроили хорошую глобальную цепочку от исследований до полупроизводственных и производственных решений, до какой-то апробационной интеграции и до конечной дистрибуции", - подытожил главный эксперт ТИУ.

Напомним, межуниверситетский кампус возводится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодёжь и дети". Окончание строительства запланировано на 2028 год.

Виктория Макарова