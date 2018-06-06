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На улице Чаплина в Тюмени будет ограничено движение

Общество, 10:16 06 июня 2018

фото департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Ограничение движения автотранспорта на ул. Николая Чаплина в Тюмени вводится с 14 по 28 июня, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

Связано это с выполнением работ по реконструкции участка тепломагистрали. Ограничения вводятся от проезда к дому № 126 по ул. Николая Чаплина до пересечения с ул. Салехардской.

Автомобилистам необходимо обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Пути объезда по улицам Шахтеров и Колхозной.

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# движение , ограничение , Тюмень

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