На улице Чаплина в Тюмени будет ограничено движение
фото департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени
Ограничение движения автотранспорта на ул. Николая Чаплина в Тюмени вводится с 14 по 28 июня, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.
Связано это с выполнением работ по реконструкции участка тепломагистрали. Ограничения вводятся от проезда к дому № 126 по ул. Николая Чаплина до пересечения с ул. Салехардской.
Автомобилистам необходимо обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Пути объезда по улицам Шахтеров и Колхозной.