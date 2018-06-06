На улице Чаплина в Тюмени будет ограничено движение

фото департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени фото департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Ограничение движения автотранспорта на ул. Николая Чаплина в Тюмени вводится с 14 по 28 июня, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

Связано это с выполнением работ по реконструкции участка тепломагистрали. Ограничения вводятся от проезда к дому № 126 по ул. Николая Чаплина до пересечения с ул. Салехардской.

Автомобилистам необходимо обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Пути объезда по улицам Шахтеров и Колхозной.