  • 5 июня 20185.06.2018вторник
  • USD61,9290
    EUR72,4384
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер южный

В Ярковском районе и Заводоуковском городском округе завершили сев пшеницы

Экономика, 17:21 05 июня 2018

mcx.ru

Хозяйства Ярковского района и Заводоуковского городского округа завершили сев пшеницы.

Как сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области, по состоянию на 5 июня, хлеборобы Заводоуковского городского округа близки и к завершению весенне-полевых работ. Здесь уже засеяно 67,2 тыс. га пашни из 70,9 по плану (95%). План посева зерновых и зернобобовых культур выполнен на 97%.

Ярковские поля засеяны на 78% - 11,2 тыс. га при плане 14,4 тыс.

Немного отстают от лидеров земледельцы Упоровского района, засеявшие 67 тыс. га из 74,1 запланированных (90%). На 89% справились с планом хлеборобы Сорокинского района, засеявшие 24,8 тыс. га при плане 27,9 тыс.

В целом по области план посевных работ выполнен на 76%. При плане 845,8 тыс. га засеяно 643,4 тыс.

В 2017 году 5 мая план посевных работ был выполнен на 95%.

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АПК , посевная кампания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:21 05.06.2018В Ярковском районе и Заводоуковском городском округе завершили сев пшеницы
15:10 05.06.2018Начать лето без долгов призывает своих потребителей Тюменская энергосбытовая компания
18:23 04.06.2018Центробанк выпустил ценную монету к юбилею Новокузнецка
15:27 04.06.2018Эксперимент по маркировке обуви запускают в России