В Ярковском районе и Заводоуковском городском округе завершили сев пшеницы

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Хозяйства Ярковского района и Заводоуковского городского округа завершили сев пшеницы.

Как сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области, по состоянию на 5 июня, хлеборобы Заводоуковского городского округа близки и к завершению весенне-полевых работ. Здесь уже засеяно 67,2 тыс. га пашни из 70,9 по плану (95%). План посева зерновых и зернобобовых культур выполнен на 97%.

Ярковские поля засеяны на 78% - 11,2 тыс. га при плане 14,4 тыс.

Немного отстают от лидеров земледельцы Упоровского района, засеявшие 67 тыс. га из 74,1 запланированных (90%). На 89% справились с планом хлеборобы Сорокинского района, засеявшие 24,8 тыс. га при плане 27,9 тыс.

В целом по области план посевных работ выполнен на 76%. При плане 845,8 тыс. га засеяно 643,4 тыс.

В 2017 году 5 мая план посевных работ был выполнен на 95%.

Борис Олейник