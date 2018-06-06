В Тюмени назвали лучших гимнасток спортшколы "Прибой"

Фото пресс-службы СДЮСШОР "Прибой" Фото пресс-службы СДЮСШОР "Прибой"

Более 320 спортсменов приняли участие в первенстве детско-юношеской школы олимпийского резерва "Прибой" по художественной гимнастике, которое прошло на базе спорткомплекса "Строймаш" 27-28 мая, сообщили в пресс-службе "Прибоя".

Соревнования проходили в личном и командном первенстве по групповым упражнениям. В индивидуальной программе спортсменки 2004 и 2005 года рождения выступили с программой кандидатов в мастера спорта, участницы 2006 года рождения с программой первого взрослого разряда, 2007 года рождения – второго взрослого разряда и 2008 года рождения с программой третьего взрослого разряда.

Кроме того, в рамках первенства спортсменки 2009 и 2011 года рождения выступили с программой первого юношеского и третьего юношеского разрядов соответственно. В групповых упражнениях воспитанницы "Прибоя" 2010 и 2011 года рождения представили программу второго и третьего юношеского разряда.

По итогам соревнований в групповых упражнениях среди участниц, выполнивших программу второго юношеского разряда, были названы 15 лучших спортсменок, занявших первые, вторые и третьи места. Столько же участниц стали призерами в групповых упражнениях с программой второго взрослого разряда. 16 участниц стали призерами в групповых упражнениях с программой третьего юношеского разряда.

В индивидуальной программе программу КМС лучше всех выполнили Екатерина Моор, Мария Емельянова и Мария Сталивоненко. В программе первого взрослого разряда на пьедестал взошли Дарья Зудова, Мария Петрова и Дарья Лапшина. В программе второго взрослого разряда лучшими стали Алина Гимранова, Виктория Горелова и Мария Головлева.

Участниц, занявших призовые места, наградили грамотами, медалями и сладкими призами. Соревнования прошли по правилам художественной гимнастики FIG (2017-2020 год). Победителей и призеров соревнований определили по наибольшей сумме баллов в каждой возрастной группе и категории.