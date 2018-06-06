Альберт Суфианов: в Успенском интернате откроется современный эпилептологический центр

пресс-службы Тюменской областной думы пресс-службы Тюменской областной думы

Создание в Успенском психоневрологического интернате современного эпилептологического центра позволит его воспитанникам проходить диагностику и лечение непосредственно в учреждении, рассказали в пресс-службе Тюменской областной думы.

"Задумка по созданию здесь эпилептологического центра новаторская в международном плане. Даже в высокоразвитых странах такой подход к пациентам с неврологией могут позволить нечасто. Мы уже на завершающей стадии. Такой прорыв произошел благодаря коллективу федерального центра нейрохирургии, правительству Тюменской области, сотрудникам интерната", - отметил главный врач Федерального центра нейрохирургии, депутат Тюменской областной думы Альберт Суфианов.

Идея создать в успенском детдоме эпилептологический центр с проведением полноценной диагностики на самом современном уровне родилась в 2017 году. В стенах интерната постоянно проживают около 400 детей с различными диагнозами, которые требуют пристального наблюдения и системного лечения. По словам руководителя социального учреждения Полины Рожковой, проект позволит выйти на более высокий качественный уровень по работе с особыми детьми.

"Сейчас мы пользуемся услугами районных и городских поликлиник. Записаться к эпилептологу непросто. Часть детей нуждаются в специализированном транспорте, внимании при перевозке. После открытия центра мы сможем для ребят с ограниченными возможностями здоровья сделать намного больше", - отметила она.

На сегодняшний день для размещения медицинских кабинетов в интернате отведено помещение. Оно отремонтировано и приведено в соответствие со всеми требованиями. В скором времени поступит оборудование. Как рассказал врач функциональной диагностики федерального нейрохирургического центра Александр Скрипников, выбор сделан в пользу ведущего европейского производителя.

"Современная установка включает весь спектр изучения, начиная от кратковременных записей до многосуточного мониторинга. После излечения можно будет контролировать состояние пациента", - пояснил он.

Современный подход даст возможность назначить правильное и самое эффективное лечение, говорит невролог-эпилептолог федерального центра нейрохирургии Ольга Клименко.

"При правильно подобранном лекарственном препарате и других методах лечения, ребенок быстрее восстанавливается. В том числе корректируются речевые нарушения. Также можно выявить скрытые проявления эпилепсии", - рассказала она.

Новый центр откроется уже в июле. За первые шесть месяцев там планируют помочь ста маленьким пациентам. При этом Альберт Суфианов говорит, что после начала работы, будет и второй этап проекта "Единой России" "Жизнь в ясном сознании".

"Как депутат, врач и человек я обязательно продолжу это дело. Планирую, чтобы специалисты нейрохирургического центра обучали местных докторов, чтобы в Успенке появились специалисты международного уровня", - подчеркнул Суфианов.