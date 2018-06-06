Абитуриенты с инвалидностью смогут подавать документы в несколько вузов

фото Министерство образования и науки РФ фото Министерство образования и науки РФ

Абитуриенты с инвалидностью, поступающие по квоте, смогут подавать документы в несколько вузов, сообщает Министерство образования и науки РФ.

Соответствующий законопроект приняла во втором чтении Государственная Дума РФ 5 июня. Закон дает возможность детям-инвалидам поступать на бюджетные места в вузы путем подачи нескольких заявлений. В частности, такая льгота распространяется на инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы.

Данная категория абитуриентов сможет подавать документы для участия в конкурсе в пределах выделенной квоты в пять вузов на три направления подготовки или специальности в каждом.

Если абитуриент с инвалидностью хочет воспользоваться правом на прием в рамках квоты, он должен сразу определиться с одним вузом и конкретным направлением подготовки (специальностью) и принести оригиналы документов.

Закон начнет действовать с приемной кампании, стартующей 20 июня.