Александр Моор поздравил жителей региона с Пушкинским днем

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Врио губернатора Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем русского языка и Пушкинским днем России.

По словам Александра Моора, красота и богатство русского языка неоспоримы. Как государственный язык страны он служит единым средством общения, помогает наладить диалог между представителями разных национальностей. "Во все времена талантливые поэты и писатели использовали все его разнообразие, чтобы создавать великие произведения. В этот день с особой теплотой мы вспоминаем Александра Сергеевича Пушкина, его бессмертное творчество, которое сопровождает нас на протяжении всей жизни и является частью мирового культурного наследия", - говорится в поздравлении.

Сегодня изучению русского языка уделяется большое внимание. Интерес к родному слову в Тюменской области проявляют специалисты, студенты, школьники. "Свидетельство тому – победы на всероссийских конкурсах, конференциях и олимпиадах. Убежден, долг каждого из нас ценить и беречь русский язык, его уникальность и разнообразие", - сказал врио губернатора.

Александр Моор пожелал жителям региона крепкого здоровья, мира и благополучия.