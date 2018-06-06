Шесть случаев заболевания клещевым боррелиозом зарегистрировано в Тюменской области

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Шесть случаев заболевания клещевым боррелиозом зарегистрировано в Тюменской области с начала сезона. Случаев заболевания клещевым энцефалитом не выявлено, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

5 тыс. 684 жителя Тюменской области, в том числе 1 тыс. 271 ребенок, обратились в медучреждения по поводу укуса клеща на 4 июня.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени, в Ишиме, Заводоуковском, Ялуторовском районах. Все пострадавшие (не привитые против КВЭ) получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей ниже на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и не превышает среднемноголетних значений.

Продолжает работу горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.