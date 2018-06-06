На Всероссийском форуме "Innomed"-2018 обсудят инновации в медицине

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V Всероссийский форум "Innomed"-2018 пройдет в Пензе с 7 по 8 июня, сообщает Минпромторг.

Участники форума обсудят эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность и здравоохранение. Будут затронуты актуальные вопросы производства медицинских изделий - экспорт и локализация производства, регистрация, подготовка кадров для медицинской промышленности. Особое внимание будет уделено технологиям в травматологии и ортопедии.

Кроме того, в рамках форума состоится запуск производства медицинских изделий для травматологии и ортопедии, осмотр производственно-технологических возможностей технопарка "Рамеев" и мастер-класс по проведению операций применения стабилизирующих конструкций для позвоночника.

К участию приглашаются все желающие. Ознакомиться с программой можно на сайте мероприятия.