Журналистам региона рассказали об истории полиции в Тобольске

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 30 представителей средств массовой информации региона приняли участие в пресс-туре в Тобольске, посвященном 300-летию российской полиции.

Стартовало мероприятие с посещений объектов Тобольского кремля. Журналисты побывали во Дворце наместника, тюремном замке, в приказной палате, где раньше размещалась сибирская администрация и тобольская полицмейстерская контора. Побывали гости и в здании на ул. Семакова, 10, в котором с 1918 года размещались губернское, уездное, районное и городское управление – отделы милиции.

На территории межмуниципального отдела МВД России "Тобольский" гостей встретил начальник Вадим Цветков. Он рассказал об особенностях современной работы тобольской полиции.

"На сегодняшний день наши сотрудники обслуживают четыре муниципальных образования. Кроме Тобольска, это Тобольский, Вагайский и Ярковский районы. Состав сотрудников составляет около 700 человек. Отдел является полностью самодостаточным органом. В структуре находятся следственные подразделения, уголовного розыска, отдел дознания, ГИБДД и другие службы. Есть свое собственно экспертное подразделение", - отметил Вадим Цветков.

В продолжении встречи сотрудники кинологической службы провели показательные выступления. Собаки искали наркотики, взрывчатые вещества, а также приняли участие в задержании преступника. Также журналистам показали задержание преступника силами сотрудников отдела ГИБДД.

В завершение пресс-тура представители СМИ вместе с сотрудниками полиции возложили цветы к мемориальному знаку памяти героя России, подполковника милиции Руслана Бацаева.

Евгений Новоселов