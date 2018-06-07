Популярная бабушка-блогер записала видео для выпускников
Валентина Кулешова/фото Рособрнадзор Вконтакте
Валентина Кулешова, популярный 86-летний блогер из Краснодара, записала в Instagram видеообращение для выпускников, сдающих в этом году ЕГЭ, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Она поздравила выпускников с окончанием учебного года и напутствовала: "Идите на ЕГЭ смело, но сосредоточенно!" .
Валентина Кулешова в видео вспомнила, как писала сочинение в 1950 году, показывала аттестат зрелости и отметила, что у молодых людей намного больше возможностей и знаний, чем было у ее поколения в послевоенное время.