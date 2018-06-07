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В Тюменском районе мужчина надругался над пятилетней девочкой

Происшествия, 11:03 07 июня 2018

sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в надругательстве над пятилетней девочкой, разыскивают в Тюменском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, у одного из домов по ул. Мостовой с. Червишево мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. После совершения преступления мужчина скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, ведется розыск подозреваемого.

Приметы подозреваемого: мужчина славянской внешности, худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая. На момент совершения преступления был одет: футболка темного цвета, трико черного цвета, калоши черного цвета.

Опознавших данного человека просят позвонить по телефонам: 8-904-491-43-25, 112, 02, либо обращаться в следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области по адресу: 625000, Тюменская область., Тюмень ул.Шиллера, 44.

Фотографию подозреваемого можно посмотреть здесь.

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# педофил , розыск

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