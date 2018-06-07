Александр Яковлев предложил развивать в Тюмени систему быстровозводимых спорткомплексов

Фото annaton.com Фото annaton.com

Развивать спортивную инфраструктуру в Тюмени, в том числе путем установки быстровозводимых многофункциональных объектов, где все желающие смогут заниматься различными видами спорта, предложил директор СДЮСШОР "Прибой", президент Федерации спортивной борьбы Тюменской области Александр Яковлев.

"Подобные сооружения не требуют капитальных вложений, при этом могут покрыть потребности населения в спортивных объектах, сделают спорт и физическую культуру доступной, привлекательной", - цитирует его пресс-служба "Прибоя".

Тюменцы поддержали Александра Яковлева: он - лидер по итогам предварительного голосования "Единой России" для участия в выборах в Тюменскую городскую думу на избирательном округе №13.

Александр Яковлев уже на протяжении девяти лет возглавляет спортшколу "Прибой". За это время посещаемость среди детей спортивных занятий выросла в шесть раз до 5 тыс. человек, вдвое увеличилось число видов спорта, которые предлагает учреждение своим воспитанникам. Работают три крупных спортивных объекта, куда приезжают заниматься дети со всех районов города.

Этот опыт и наработанные знания Александр Яковлев готов активно применять и в общественной деятельности. По его мнению, развитие человеческого потенциала жителей Тюмени в приоритете, в том числе включая здоровый образ жизни и занятия спортом.

"Физическая культура и спорт не только эффективное средство физического развития человека, охраны и укрепления его здоровья, но и сфера общения и проявления социальной активности людей. Бесспорно влияют и на другие стороны человеческой жизни - авторитет и положение в обществе, трудовую деятельность, на эстетические идеалы и ценности! Так, физическая культура воспитывает в человеке дисциплинированность, целеустремленность, активность и инициативность, решительность, волю, формирует умение взаимодействовать с людьми. Положительные свойства, приобретаемые человеком в результате физкультурной деятельности, формируют его как целостную личность, обладающую высоким уровнем общей культуры", - считает Александр Яковлев.

Он также подчеркнул, что полноценное развитие города и самих тюменцев возможно лишь при комплексном подходе, когда охватываются различные сферы жизни, виды деятельности. Спорт в этом плане играет немаловажную роль. Это направление включает и развитие инфраструктуры, строительство новых объектов, и повышение уровня здоровья и качества жизни тюменцев, и занятость подростков, воспитание личности, взаимодействие между поколениями.