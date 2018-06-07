  • 7 июня 20187.06.2018четверг
  • USD61,9290
    EUR72,4384
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер западный

В Тюмени на улице Судоремонтной ограничат движение

Общество, 17:16 07 июня 2018

фото департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Ограничение движения транспорта на автомобильной дороге на ул. Судоремонтной от пересечения с Тобольским трактом до пересечения с ул. Кулибина вводится с 18 июня до 18 июля, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Ограничения связаны с выполнением подключения жилой многоэтажной застройки. Пути объезда по Тобольскому тракту, улицам Ермака и Кулибина.

Пользователей автомобильных дорог просят заранее планировать маршрут движения и следовать указаниям временных дорожных знаков.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# движение , объезд , ограничение , Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 07.06.20188 июня - события дня
17:49 07.06.2018Тюменский госуниверситет поднялся в рейтинге лучших вузов России
17:38 07.06.2018Поликлиники в праздничные дни будут работать по графику
17:27 07.06.2018В Челябинске полицейские пересели на велосипеды