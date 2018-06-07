В Тюмени на улице Судоремонтной ограничат движение

фото департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени фото департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Ограничение движения транспорта на автомобильной дороге на ул. Судоремонтной от пересечения с Тобольским трактом до пересечения с ул. Кулибина вводится с 18 июня до 18 июля, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Ограничения связаны с выполнением подключения жилой многоэтажной застройки. Пути объезда по Тобольскому тракту, улицам Ермака и Кулибина.

Пользователей автомобильных дорог просят заранее планировать маршрут движения и следовать указаниям временных дорожных знаков.