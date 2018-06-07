Обладателем Кубка Александра Ефремова стал мастер спорта России Евгений Иванов

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Абсолютным чемпионом открытого чемпионата Тюменской области по парашютным прыжкам на точность приземления, в котором разыгрывался Rубок имени Александра Ефремова, стал мастер спорта России Евгений Иванов, председатель областной федерации парашютного спорта.

На аэродроме под Ялуторовском, как сообщает областная организация ДОСААФ, соревновались более 40 парашютистов из Увата, Тюмени, Ялуторовска, Ишима, Мегиона, Сургута, Нижневартовска, Челябинска и Нижнего Тагила. Среди них три мастера спорта международного класса и восемь мастеров спорта.

Спортсменам предстояло, покинув борт самолета на высоте 1200 метров, приземлиться как можно ближе к центру "мишени" диаметром 2 см.

"Не припомню таких успешных соревнований, когда было бы столько подтверждений квалификации, – сказал, комментируя итоги турнира, исполняющий обязанности начальника Тюменского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Владимир Палей. - 10 участников подтвердили свою спортивную квалификацию, а 14 - ее повысили".

По результатам соревнований точнее остальных были спортсмены из команд "Уват-1", "Тюмень-1" и "Уват-2".

В личном зачете наград удостоены Иван Мыльченко (Сургут), Александр Давидович (Уват), Евгений Иванов (Уват), Анастасия Смирнова(Тюмень), Ольга - Артемьева (Уват), Елена Рожкова (Мегион).

Александр Ефремов работал фотокорреспондентом газеты "Тюменский комсомолец", признан профессиональным сообществом "Легендой тюменской журналистики", является первым лауреатом фестиваля "Тюменская пресса" в номинации "Фотокор года".

12 мая 2000 года корреспондент и спортсмен-парашютист Александр Ефремов погиб в Чечне, исполняя служебное задание. 29 мая 2001 года Александр Ефремов посмертно награжден медалью "За отвагу".

На его родине в Тобольске в 2016 году установлен памятник "Жизнь за правду" всем журналистам, погибшим при выполнении профессионального долга.

С 2002 года в России проводится ежегодный конкурс репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова" учрежденный правительством Тюменской области и Союзом журналистов России при поддержке депутатской фракции "Единая Россия" в Тюменской областной думе и нефтехимической компании СИБУР.

Александр Ефремов стал одним из первых фотокорреспондентов, который делал репортажи с высоты птичьего полета из-под купола открытого парашюта. На его счету более 50-ти прыжков, в том числе и на управляемых парашютах типа "крыло". За свою страсть к парашютному спорту он стал почетным членом Тюменского авиаклуба.

Уже много лет в честь Александра Ефремова проводятся соревнования между парашютистами России.

Борис Олейник