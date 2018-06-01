Продолжается прием заявок на конкурс "Моя идея"

фото мультицентра "Моя территория" фото мультицентра "Моя территория"

Прием заявок на вторую волну грантового конкурса "Моя идея" продолжается. Он стартовал в Тюмени с 23 апреля, сообщают организаторы.

Жители юга Тюменской области от 14 до 30 лет могут представить идеи новых социально значимых проектов и получить денежную поддержку на их реализацию до 200 и 350 тыс. рублей. Заявки принимают до 28 августа на сайте.

"Во второй волне ждем проекты, руководители которых горят своей идеей и правда считают, что их проект уникальный и действительно решает социальные проблемы. Мы приготовили образовательную программу для участников, а также каждый желающий может обратиться в Центр продюсирования сообществ за помощью и консультацией по своему проекту", — рассказала руководитель Центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.

Молодые люди могут заявить проекты, решающие общественно значимые проблемы, проекты в сфере добровольчества и волонтерства, проекты для школьников и студентов, а также совместные инициативы молодежных сообществ. В последней номинации могут участвовать объединения молодежных сообществ и выиграть до 350 тыс. рублей.

Все участники могут записать презентацию команды проекта, которая принесет им дополнительный балл для очной защиты, и выложить ее в группу сообщества или на личную страницу во "Вконтакте".

Напомним, грантовый фонд конкурса "Моя идея" в 2018 году — 3,5 млн рублей. На первую волну конкурса заявились 162 проекта, 12 из которых получили поддержку от 20 до 500 тыс. рублей. Два проекта-участника специальной номинации — коллаборации молодежных сообществ — стали обладателями грантов в 350 и 500 тыс. рублей. Все проекты первой волны конкурса будут реализованы до середины сентября 2018 года.