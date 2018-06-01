К столетию комсомола откроют памятник молодым покорителям земли тюменской

Студенческие отряды. Фото ИА "Тюменская линия" Студенческие отряды. Фото ИА "Тюменская линия"

Памятник молодым покорителям земли тюменской к 100-летию комсомола откроется на привокзальной площади Тюмени 22 августа.

Об этом сообщила комиссар Тюменского регионального отделения Российских студенческих отрядов Елена Доценко. Третье трудовое лето для бойцов уже началось. Формирование отрядов, обучение рабочим специальностям завершили, бойцы прошли медицинскую комиссию и стажировки.

Самыми массовыми остаются строительные отряды: они собрали 403 человека - 17 отрядов. В отряды проводников вступили 176 ребят - это три отряда. 83 студента сформировали три педагогических отряда. В три сервисные бригады собралось 39 человек. Профильные студенческие отряды (энергетики, речники) пошли работать 163 ребят (три отряда) и один отряд из 29 ребят сформировали медики.

Тюменцы разъедутся не только по всей России, но и по всему миру. Первыми на работу выехал студенческий сельскохозяйственный отряд "Жизнь". Ребята уехали на межрегиональный трудовой проект "Гигант" в Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани. Ребята уже трудятся – собирают черешню.

Сводный студенческий сервисный отряд "Сервис PRO" отправится в Крым, в гостиничном комплексе "Ялта-Интурист" будут трудиться официанты, бармены, повара, горничные из Тюменской области.

Впервые тюменский боец примет участие в строительстве объектов капитальных вложений госкорпорации "Росатом" - крупнейшей международной стройке "Руппур" в Бангладеш. По итогам конкурсного отбора комиссия определила 20 участников со всей страны. Тюмень представит экс-командир студенческого строительного отряда "Олимп", студент строительного института ТИУ Кудрат Хайруллоев.

Путешествие по маршруту Тюмень – Нижневартовск – Адлер – Нижневартовск – Тюмень совершат тюменские отряды проводников. В состав персонала вошли 20 бойцов.

Бойцы студенческого медицинского отряда "Медик" Тюменского государственного медицинского университета поедут в Архангельск, где включатся в общее дело Всероссийского студенческого медицинского отряда "Коллеги".

Отряд "Енот" Тобольского педагогического института (филиал ТюмГУ) будет трудиться в Перми.

Второй раз поедут на Всероссийскую студенческую стройку "Север-2018" на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение студенческие строительные отряды "Универсал", "Олимп" (ССО "Север", ТИУ).

Третий год студенческий строительный отряд "Север" (ТИУ) будет трудиться на Всероссийской студенческой стройке "Мирный атом-2018" в Озерске Челябинской области.

В сентябре 2018 года пройдет спартакиада студенческих отрядов УФО в Тюмени, победители которой поедут в октябре на всероссийский слет в Ростов-на-Дону, защищать честь округа, дополнили организаторы.

Лина Орлова