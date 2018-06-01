  • 11 июня 201811.06.2018понедельник
  • USD62,3431
    EUR73,3654
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер северо-западный

Тюменские студенты отправятся на "Поезде дружбы" в Адлер

Общество, 10:01 11 июня 2018

Студотряды Тюменской области. Фото организаторов

Тюменские студенты отправятся на "Поезде дружбы" в Адлер

"Поезд дружбы" тюменских студотрядовцев впервые отправится из Тюмени 9 августа 2018 года.

Как сообщило Тюменское региональное отделение Российских студенческих отрядов, студотрядовцев поедут по маршруту Тюмень – Нижневартовск – Адлер – Нижневартовск – Тюмень. Ребята проведут 12 дней в пути. Поезд сформирован из 10 вагонов.

В составе персонала - 20 тюменских студентов-проводников. Всего же в путешествие отправятся студенты из Ишима, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Оренбурга.

В пути проводники расскажут о своих городах, сделают радиопередачи, выставки, а также проведут множество конкурсов и акций для пассажиров.

Лина Орлова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# проводники , студотряды

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:35 11.06.2018День блогера в России поможет наладить дискуссию между блогосферой, властью и обществом
13:19 11.06.2018Алексей Венедиктов: начинается борьба за качество контента
12:16 11.06.2018Стали известны победители конкурса ресурсов от мультицентра "Моя территория"
11:31 11.06.2018НеФорум-2018: хантыйские шаманы очистили блогеров от злых духов