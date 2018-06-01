Тюменские студенты отправятся на "Поезде дружбы" в Адлер

Студотряды Тюменской области. Фото организаторов Студотряды Тюменской области. Фото организаторов

Тюменские студенты отправятся на "Поезде дружбы" в Адлер

"Поезд дружбы" тюменских студотрядовцев впервые отправится из Тюмени 9 августа 2018 года.

Как сообщило Тюменское региональное отделение Российских студенческих отрядов, студотрядовцев поедут по маршруту Тюмень – Нижневартовск – Адлер – Нижневартовск – Тюмень. Ребята проведут 12 дней в пути. Поезд сформирован из 10 вагонов.

В составе персонала - 20 тюменских студентов-проводников. Всего же в путешествие отправятся студенты из Ишима, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Оренбурга.

В пути проводники расскажут о своих городах, сделают радиопередачи, выставки, а также проведут множество конкурсов и акций для пассажиров.

Лина Орлова