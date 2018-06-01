Тюменские студенты отправятся на "Поезде дружбы" в Адлер
Студотряды Тюменской области. Фото организаторов
Тюменские студенты отправятся на "Поезде дружбы" в Адлер
"Поезд дружбы" тюменских студотрядовцев впервые отправится из Тюмени 9 августа 2018 года.
Как сообщило Тюменское региональное отделение Российских студенческих отрядов, студотрядовцев поедут по маршруту Тюмень – Нижневартовск – Адлер – Нижневартовск – Тюмень. Ребята проведут 12 дней в пути. Поезд сформирован из 10 вагонов.
В составе персонала - 20 тюменских студентов-проводников. Всего же в путешествие отправятся студенты из Ишима, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Оренбурга.
В пути проводники расскажут о своих городах, сделают радиопередачи, выставки, а также проведут множество конкурсов и акций для пассажиров.
Лина Орлова