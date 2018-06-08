Тоболяки оплачивают проезд в автобусе банковской картой

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Жители Тобольска и гости города могут оплачивать проезд в общественном транспорте банковскими картами и смартфонами. Презентации новой технологии оплаты проезда состоялась в Тобольске.

Совместный проект реализовали Сбербанк, платежная система Visa и Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие.

Как рассказал управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко, реализация проекта – продолжение работы банка по созданию комфортной городской среды.

"Новая работа дает ряд преимуществ не только владельцам карт, но и перевозчикам. Транспортные компании имеют возможность снизить операционные расходы, повысить качество обслуживания, интегрировать при необходимости в единую систему несколько видов оплаты общественного транспорта", - отметил Владислав Шиленко.

Для оплаты проезда пассажирам достаточно приложить к банковскому терминалу карту, смартфон или смарт-часы. Оборудование поддерживает самые современные способы оплаты, в том числе сервисы Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.

Стоимость проезда, оплаченного банковской картой, будет такой же, как и при оплате наличными. Кондукторы принимают к оплате карты любых платежных систем, но карта должна быть нового поколения со встроенным чипом.

Сейчас новая система работает в тестовом режиме. Специальными терминалами оснащены все автобусы маршрутов № 4 и № 6. В течение месяца оплатить проезд картой или смартфоном смогут пассажиры и других рейсов.

Евгений Новоселов