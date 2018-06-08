Врачи ФЦН Тюмени ответили на вопросы пациентов в режиме онлайн

Фото пресс-службы ФЦН Фото пресс-службы ФЦН

Онлайн-конференция с участием врача-нейрохирурга Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Юрия Якимова и врача-невролога, эпилептолога Ольги Клименко прошла на площадке тюменского сайта для родителей "Детки", рассказали в пресс-службе центра.

По мнению Юрия Якимова, формат онлайн-конференции позволяет пациентам получить достоверную информацию от квалифицированных специалистов.

"В наше время люди часто ищут информацию о болезнях и лечении в Интернете, но в основном она слишком общая. Поэтому важно проводить такие конференции, чтобы пациенты могли пообщаться напрямую с врачом и получить четкие ответы на конкретные вопросы", - отметил он.

Основной темой конференции стало лечение эпилепсии у детей. Однако пользователи имели возможность задать вопросы и на другие интересующиеся темы, в том числе о помощи взрослым пациентам и о том, как попасть на лечение в центр.

Врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени не только периодически проводят онлайн-конференции, но и ведут постоянную рубрику на сайте. Всего с начала 2018 года консультации врачей ФЦН получили 52 жителя Тюменской области, из них 23 ребенка. В результате прооперировано из них 9 человек, в том числе 6 детей.

"К сожалению, часто пациенты воспринимают хирургию как крайнюю меру лечения и прибегают к ней, когда другие методы не принесли результатов. Однако это неверная позиция. Вопрос о хирургическом вмешательстве необходимо решать своевременно. Бывают случаи, когда пациент решается, но слишком поздно: раньше он был хорошим кандидатом на операцию, но долго не соглашался, упустил время, стал неоперабельным", - поясняет врач-невролог, эпилептолог детского отделения Ольга Клименко.

Дистанционное консультирование пациентов через Интернет позволяет повысить доступность высокотехнологичной медицины, считает главный врач ФЦН Тюмени, профессор Альберт Суфианов.

"Важно, что в ходе этих диалогов пациенты могут получить рекомендации по лечению от специалистов, а также узнать о нашем центре и его возможностях. Мы всеми силами стараемся просвещать население, чтобы каждый, кому нужна наша помощь, смог ее своевременно получить", - подчеркнул он.

Центр принимает на лечение взрослых и детей из всех регионов России и зарубежных стран. При этом вся высокотехнологичная медицинская помощь гражданам РФ оказывается абсолютно бесплатно. Консультацию специалистов можно получить в заочной форме через сайт учреждения.

Ответы на вопросы по заболеванию эпилепсия можно задавать здесь.