Ямалец застрелил разозлившего его знакомого

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Мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого, задержали в Приуральском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, 33-летний мужчина распивал алкоголь в гостях у знакомого в д. Лаборовая. В ходе застолья между ними произошла ссора. Подозреваемый выстрелил из охотничьего ружья в голову 30-летнему потерпевшему, от чего последний скончался на месте.

Мужчина заключен под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается