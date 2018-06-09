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ХК "Рубин" подписал контракт с Павлом Курдюковым

Спорт, 11:14 09 июня 2018

Павел Курдюков подписал контракт с "Рубином".Фото www.vhlru.ru

Защитную линию ХК "Рубин" укрепит выходец из Челябинска - Павел Курдюков, сообщает хоккейный клуб.

Опытному оборонцу в августе исполнится 30 лет. Если брать регламент ВХЛ прошлого сезона, он стал пятым игроком "Рубина", который подходит под возрастной лимит.

Павел Курдюков - воспитанник челябинского хоккея. Его последней командой была "Ижсталь", где он провел три сезона. Также в ВХЛ играл за челябинский "Мечел", "Южный Урал" из Орска, красноярский "Сокол" и "Сарыарку" из Караганды.

В ВХЛ он провел 312 матчей и набрал 81 (21+60) балл при показателе полезности "+1" и 205 минутах штрафа

В 2010 году выиграл Высшую лигу в составе "Югры" из Ханты-Мансийска.

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# Павел Курдюков , ХК Рубин

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