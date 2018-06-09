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День России в Тюмени будет теплым, но дождливым

Общество, 11:36 09 июня 2018

фото "Тюменская линия"

Переменчивую погоду прогнозируют тюменцам синоптики на выходные. 11 июня обещает быть теплым и солнечным, а 10 и 12 июня ожидаются дожди.

По данным центра Фобос, 9 июня на большую часть региона заглянет гребень малооблачного и прохладного антициклона. Днем скажется приближение атлантического циклона, влияние которого пока определяется поступлением вместе с южным ветром более теплых воздушных масс. Исключением станет запад региона, где пройдут дожди. В Тюмени 9 июня ожидается переменная облачность и до +17 градусов.

10 июня похолодает до +12, возможны дожди. 11, 12 и 13 июня будут теплее – днем воздух прогреется до +18 градусов. При этом в праздничный день 12 июня ожидаются дожди.

Любовь Голышева

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