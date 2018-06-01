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В Тобольске раскрасят граффити гаражи "Талисман"

Общество, 13:01 17 июня 2018

Конкурс «Будущее СИБУРа». Фото организаторов

Райтеры Тобольска, Тюмени и Екатеринбурга оформят граффити стену гаражного кооператива "Талисман" по ул. Нефтехимиков. Конкурс "Будущее СИБУРа" пройдет в Тобольске 2 августа.

За четыре часа райтеры должны будут раскрасить стену с использованием символики компании "СИБУР", пояснили организаторы.

По словам участников конкурса прошлых лет, райтерам нелегко дается изобразить символику компании. Победитель творческого состязания уральский райтер Олег Павлов (Stan) выиграл его, нарисовав центральную газофракционирующую установку "Тобольск-Нефтехима". На рисунок художник граффити потратил около 25 баллонов, в результате приз - 20 тыс. рублей.

"Сложно было перенести логотип "СИБУРа" в формат граффити. Выручил мой любимый прием – детализация", - поделился он.

Запастись баллонами ребятам рекомендуют к 2 августа, старт дадут в 12 часов.

Лина Орлова

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# граффити , конкурс , СИБУР

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