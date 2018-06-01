Потомки великого сказочника и Федор Конюхов - гости Ершовских дней в Ишиме

Фото - Инна Кондрашкина Фото - Инна Кондрашкина

Победителей XIII Международной литературной премии имени Петра Ершова чествуют в Ишиме 10 июня. На родине великого сказочника проходят Ершовские дни.

В этом году на литературный конкурс было прислано около 500 произведений от авторов из России, Германии и Израиля.

Гостями Ершовских дней стали потомки литератора и знаменитый путешественник Федор Конюхов. Они по достоинству оценили яркую и красочную выставку детских рисунков, участвующих в конкурсе "Я рисую сказку "Конек-Горбунок". Юные художники из Ишима, Ишимского района, других городов и сел региона прислали на конкурс более 460 работ - самые оригинальные и творческие работы стали иллюстрациями третьего издания сказки "Конек-Горбунок" в Ишиме.

"Я восхищен этими работами, ведь отличие детских работ в том, что они нарисованы сердцем и душой. А потому книга получилось необыкновенная. В свое очередное плавание я непременно возьму с собой эту книгу. Мне предстоит сложное и очень холодное плавание – вдоль Антарктиды на весельной лодке", - поделился Федор Конюхов.

Приятным сюрпризом для участников литературных торжеств стало знакомство с глобальным исследованием ишимских краеведов: "Родословием ершовского рода". Документ нашел свое место на музейной витрине в стенах Арт-галереи.

Инна Кондрашкина