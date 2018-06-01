Волонтеры провели мастер-класс по рисованию для детей из центра "Семья"

фото движения «Тепло души — детям сиротам» фото движения «Тепло души — детям сиротам»

Рисовать картины учили детей в филиале центра "Семья" волонтеры общественного движения "Тепло души — детям сиротам".

Дети во время мастер-класса осваивали необычную методику, которую разработала американская художника Бетти Эдвардс. Суть заключается в том, чтобы на время подавить рациональное восприятие, за которое отвечает левое полушарие мозга, и постараться сразу переносить объекты на бумагу, не анализируя свои действия. В результате, на написание такой картины уходит совсем немного времени.

Ранее волонтеры оказывали помощь воспитанникам детского дома в Борках (ныне переформированного в Дом социальной реабилитации детей и семей) и интерната "Сияние Севера".

"Мы только начинаем работать с филиалом. Главная его особенность: открытые, готовые к получению новых знаний и отзывчивые дети!", - подчеркнули в общественной организации.

Как рассказали волонтеры, дети не сразу захотели принять участие в таком эксперименте, но когда увидели результаты работы у других ребят, не смогли удержаться и тоже сели за стол с краскам, пишет "Вслух.ру".