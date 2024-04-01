В Тюмени стартовал новый сезон обмена книгами

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

XIX сезон Книжного обменника стартовал на ул. Малыгина, 51 в Тюмени 27 апреля. Тюменцы поспешили принести книги и взять для себя что-то новое.

Литературу разных времён, авторов можно найти на развалах. Встречаются классики отечественной и зарубежной литературы, научные издания, редкие словари. Есть и детская литература, она пользуется самым большим спросом. И для нее отведено отдельное место.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменка София начала ходить на Книжный обменник, когда училась в школе, более 10 лет назад: "Мне интересна атмосфера, общение с людьми, которые сюда приходят. Здесь также можно не только обменять книги, но и какие-то вещи обменять, продать. Сейчас принесла книги, которым хочу найти новых хозяев. Мама придет с внучкой, у них есть детская литература".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Евгения Паникаровская принесла на обмен сразу несколько книг: "Я каждый год прихожу сюда, потому что здесь можно найти много интересных книг и свои сдать, которые уже не нужны. Это хорошая возможность поделиться. В прошлом году я нашла здесь детскую библию, очень красивое издание".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Основатель Книжного обменника Алена Бучельникова вспоминает, что 19 лет назад обменник задумывался как разовый проект. Но со временем стало понятно, что тюменцы нуждаются в нем.

"Для нас это социальная миссия. Сейчас это в большей степени видно, поскольку книги сильно подорожали. Здесь можно встретить новинки литературы. Людям важно прийти, найти единомышленников и интересную книгу. Атмосфера всегда хорошая", - подчеркнула Алена.

Кстати, среди многочисленных книг можно встретить довольно редкие и старинные издания. За ними "охотятся" букинисты.

За время работы обменник собирает до сотни и более горожан разного возраста. Кто еще не успел принести-взять книгу и поставить экслибрис обменника, успевает это сделать до 15 часов.

Следующие встречи любителей книг пройдут 6 июля и 7 сентября. Информация о них появится в официальной группе БФРГТ.

Анжела Лебедева