В Тюмени стартовал новый сезон обмена книгами
XIX сезон Книжного обменника стартовал на ул. Малыгина, 51 в Тюмени 27 апреля. Тюменцы поспешили принести книги и взять для себя что-то новое.
Литературу разных времён, авторов можно найти на развалах. Встречаются классики отечественной и зарубежной литературы, научные издания, редкие словари. Есть и детская литература, она пользуется самым большим спросом. И для нее отведено отдельное место.
Тюменка София начала ходить на Книжный обменник, когда училась в школе, более 10 лет назад: "Мне интересна атмосфера, общение с людьми, которые сюда приходят. Здесь также можно не только обменять книги, но и какие-то вещи обменять, продать. Сейчас принесла книги, которым хочу найти новых хозяев. Мама придет с внучкой, у них есть детская литература".
Евгения Паникаровская принесла на обмен сразу несколько книг: "Я каждый год прихожу сюда, потому что здесь можно найти много интересных книг и свои сдать, которые уже не нужны. Это хорошая возможность поделиться. В прошлом году я нашла здесь детскую библию, очень красивое издание".
Основатель Книжного обменника Алена Бучельникова вспоминает, что 19 лет назад обменник задумывался как разовый проект. Но со временем стало понятно, что тюменцы нуждаются в нем.
"Для нас это социальная миссия. Сейчас это в большей степени видно, поскольку книги сильно подорожали. Здесь можно встретить новинки литературы. Людям важно прийти, найти единомышленников и интересную книгу. Атмосфера всегда хорошая", - подчеркнула Алена.
Кстати, среди многочисленных книг можно встретить довольно редкие и старинные издания. За ними "охотятся" букинисты.
За время работы обменник собирает до сотни и более горожан разного возраста. Кто еще не успел принести-взять книгу и поставить экслибрис обменника, успевает это сделать до 15 часов.
Следующие встречи любителей книг пройдут 6 июля и 7 сентября. Информация о них появится в официальной группе БФРГТ.
Анжела Лебедева