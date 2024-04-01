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Фотовыставка "Женщины Тюмени. Мы – бренд" открылась в Тюмени

Общество, 16:43 28 апреля 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Фотовыставка "Женщины Тюмени. Мы – бренд" открылась в Историческом парке "Россия – Моя история". Идеей для фотосессии в стиле XVIII-XIX веков стали истории женщин-предпринимателей Тюмени и области тех времён.

В рамках открытия выставки состоялась лекция, посвященная женскому купечеству от заведующей отдела фондовых коллекций и социокультурных проектов ТюмГУ Светланы Буджерак.

Такие женщины, как Павла Петровна Воробейчикова, Мария Дмитриевна Менделеева, Апполинария Ивановна Шешукова стали прототипами для образов женщин-предпринимателей на фото.

Воссозданием исторических костюмов занимается Екатерина Макарова, основатель бренда "Катя и все её платья". Бесплатно посетить фотовыставку в Историческом парке "Россия – Моя история" можно до 7 мая.

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