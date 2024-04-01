Почти 4 500 человек эвакуировано из мест подтопления в Ишимском районе

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Свыше 4 тыс. жителей населенных пунктов, подверженных угрозе паводка в Ишимском районе, разместили в пунктах временного размещения, сообщает МЧС по Тюменской области.

Жителей призывают эвакуироваться заблаговременно. Всего из опасных зон района эвакуировано 4 тыс. 463 человека, в том числе более 1 тыс. 200 детей.

Как отмечают в МЧС, люди обеспечены горячим питанием, средствами личной гигиены, лекарствами и одеждой. В ряде пунктов открыты игровые комнаты для детей, дежурит медперсонал и работают психологи.