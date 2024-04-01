Тюменцы создали коллажи и открытки из вторичных материалов на экофестивале

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Коллажи и открытки из вторичных материалов создали тюменцы на экофестивале в ТюмГУ 28 апреля. Событие стало завершающим в череде мероприятий X ежегодного молодежного фестиваля в области устойчивого развития "ВузЭкоФест".

"Нам важно привлечь внимание студентов, да и в целом жителей города к экологическим вопросам. Показать, как можно использовать материалы вторично, что можно их не выбрасывать, а создавать что-то новое. Мы транслируем экономичное и разумное потребление, рассказываем с помощью таких мероприятий о том, как рационально относиться к ресурсам, которые у нас есть, не выбрасывать ничего просто так", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" руководитель студенческого экологического объединения 5R Ярослава Стрельцова.

Также в этот день состоялся мастер-класс по рисованию на переработанной бумаги, плетению фенечек из вторичных ниток и созданию мандал. Всё делалось в технике апсайклинга. Завершилось событие квартирником. Студенты ТюмГУ спели и сыграли на гитаре и синтезаторе для участников как популярные песни, так и собственного сочинения.

Напомним, "ВузЭкоФест" проходил в Тюмени с 15 по 28 апреля. За это время было проведено 10 разноплановых событий, среди которых фотоконкурс и конкурс рисунков. Горожане смогли получить как базовые знания, например, как сортировать доходы, так и более научные.

"На этом мы не останавливаемся, раз в месяц что-то проводим, иногда чаще. Собираемся посетить приют для животных и провести там субботник. Пока точной даты нет, но, думаю, в ближайшее время. Конечно, будут и мастер-классы различные и другие мероприятия", - добавила Ярослава Стрельцова.

Присоединиться к экологическому движению и следить за анонсами можно в группе во ВКонтакте.

Виктория Макарова