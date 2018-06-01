В Тобольске пройдет чемпионат УФО по спортивному туризму

фото Дворец "Пионер" фото Дворец "Пионер"

Чемпионат Уральского федерального округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях пройдет на территории памятника регионального значения "Панин бугор" в Тобольске с 14 по 17 июня, сообщает Дворец "Пионер".

Побороться за медали могут члены спортивных сборных команд субъектов УФО. От одного субъекта федерального округа может быть заявлена только одна спортивная сборная команда региона. Допускаются спортсмены не ниже второго спортивного разряда.

Соревнования пройдут в следующих дисциплинах: дистанция - пешеходная короткая, дистанция – пешеходная – связка короткая, дистанция – пешеходная - группа короткая. В первый день чемпионата будет работать комиссия по допуску, пройдет официальная тренировка на дистанциях. В последующие дни пройдут соревнования и награждение.

Вся информация по соревнованиям размещается на сайтах: www.azimut72.com, www.tmmoscow.ru. По возникшим вопросам представители могут обратиться по тел. +79222645932 (Фильчиков Сергей Сергеевич).