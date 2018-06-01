Тюменским подросткам вручили паспорта в День России

Фото пресс-службы администрации города. Фото пресс-службы администрации города.

Двадцать четыре тюменских подростка получили паспорта в торжественной обстановке 12 июня. Документы ребятам вручили временно исполняющий обязанности главы администрации Тюмени Руслан Кухарук, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер летних Олимпийских игр в Лондоне, многократный победитель и призер чемпионатов России, бронзовый призер чемпионата мира Рустам Тотров и советник губернатора, член Союза писателей России Александр Новопашин.

"Очень символично, что вы получаете паспорта в самый важный праздник для нашей страны. Паспорт - это самый важный документ в вашей жизни. В него вносятся сведения о вас – имя, которое дали родители, отчество и фамилия, которую вы будете передавать своим потомкам. В этом документе будут отмечаться самые главные вехи вашей жизни – призыв в армию, создание семьи, рождение детей. Очень приятно осознавать, что вы своими делами и поступками, профессионализмом и достижениями заслужили право получить свой главный документ именно в этот день", - отметил Руслан Кухарук.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, паспорта вручили 14-летним подросткам, отличившимся своими достижениями в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни города.

Победитель и призер международных конкурсов и фестивалей Мария Неподпоясова мечтает стать педагогом по вокалу. В настоящее время она учится в музкальной школе "Этюд", занимается в колледже искусств и поет в вокальной группе "Соломинка".

"Для нашей семьи большая честь стать участниками такого торжественного мероприятия. Очень волнительно и в тоже время приятно, когда твоему ребенку вручают документ в такой атмосфере. У нас в семье трое детей и мы стараемся, чтобы у них у всех была интересная и насыщенная жизнь", - поделилась мама Марии Ирина Владимировна.

Акция "Мы - граждане России!" является традиционным мероприятием и проводится более 10 лет. Ежегодно около 50 ребят удостаиваются чести получить паспорт из рук представителей администрации и выдающихся деятелей города.