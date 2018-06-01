Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах

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Мобильное приложение "Банкноты Банка России" позволяет всем желающим ознакомиться с купюрами, которые находятся в обращении, изучить их дизайн и визуальные защитные признаки, сообщает Банк России.

Мобильное приложение также позволит получить необходимую информацию для самостоятельной проверки подлинности банкнот без специального оборудования.

"В этом году наша страна принимает чемпионат мира по футболу FIFA 2018, и мы специально выпускаем наше приложение в преддверии этого спортивного праздника, чтобы гости нашей страны могли им воспользоваться, больше узнать о банкнотах Банка России, а главное – понять, как проверить их подлинность", – отметил заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

Новый сервис может определить номинал и год модификации банкноты, показать в интерактивной форме ее визуальные защитные признаки, а также дать краткую информацию о самой купюре. Для этого достаточно навести на нее камеру мобильного устройства и выбрать необходимую функцию, которую предложит меню приложения. При этом всю информацию можно не только увидеть, но и услышать с помощью встроенного голосового сопровождения на русском и английском языках.

Мобильное приложение "Банкноты Банка России" уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.