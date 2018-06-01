  • 13 июня 201813.06.2018среда
  • USD62,3431
    EUR73,3654
  • В Тюмени 14..16 С 6 м/с ветер юго-западный

#ДОМАЖДУТ: тюменских отцов приглашают поучаствовать в автопробеге

Общество, 16:10 13 июня 2018

Фото АНО "Большие надежды"

Автопробег акции #ДОМАЖДУТ, посвященный пропаганде ответственной позиции отцов за рулем, состоится в Тюмени в международный День отца 17 июня.

Мероприятие будет проходить с 10 до 12 часов. Начальной точкой пробега станет парковка у здания администрации Тюмени, заезд с улицы Ленина. Здесь с 10 часов до 10 часов 30 минут состоится приветствие участников, инструктаж по построению автоколонны, раздача тематических авто-наклеек и светоотражающей сувенирной продукции для детей.

В 10 часов 30 минут стартует пробег, маршрут которого пройдет по улицам Тюмени. Финальной точкой станет "Аллея отцов" в ЖК "Плеханово".

Поучаствовать в мероприятии могут все желающие, для этого необходимо до 16 июня включительно пройти регистрацию по ссылке.

Сопровождать колонну участников пробега будут автомобили ГИБДД.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автопробег

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:37 13.06.2018Волонтеры Южного Урала вышли на очистку леса от мусора
17:26 13.06.2018Специалисты советуют собирать только известные грибы
17:15 13.06.2018В ТИУ будут готовить дайверов, альпинистов и водолазов
17:04 13.06.2018На Ямале за теплом идут ливни