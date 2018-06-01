#ДОМАЖДУТ: тюменских отцов приглашают поучаствовать в автопробеге

Фото АНО "Большие надежды" Фото АНО "Большие надежды"

Автопробег акции #ДОМАЖДУТ, посвященный пропаганде ответственной позиции отцов за рулем, состоится в Тюмени в международный День отца 17 июня.

Мероприятие будет проходить с 10 до 12 часов. Начальной точкой пробега станет парковка у здания администрации Тюмени, заезд с улицы Ленина. Здесь с 10 часов до 10 часов 30 минут состоится приветствие участников, инструктаж по построению автоколонны, раздача тематических авто-наклеек и светоотражающей сувенирной продукции для детей.

В 10 часов 30 минут стартует пробег, маршрут которого пройдет по улицам Тюмени. Финальной точкой станет "Аллея отцов" в ЖК "Плеханово".

Поучаствовать в мероприятии могут все желающие, для этого необходимо до 16 июня включительно пройти регистрацию по ссылке.

Сопровождать колонну участников пробега будут автомобили ГИБДД.