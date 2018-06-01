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В Екатеринбурге для пациентов детской больницы организовали дог-шоу

Общество, 19:21 13 июня 2018

фото правительства Свердловской области

Для пациентов Областной детской клинической больницы № 1 прошло дог-шоу. В гости к ним приехали волонтеры с 20 собаками разных пород, сообщает правительство Свердловской области.

Встреча пациентов с собаками - традиция, которое уже более 10 лет. "Дети очень хорошо реагируют на такие выступления, всегда ждут этого мероприятия с большим нетерпением. На мероприятие приходят только проверенные животные, поэтому результат всегда положительный. Ведь позитивные эмоции позволяют быстрее выздороветь, а улыбка и хорошее настроение помогают в борьбе с болезнью. После таких шоу наши пациенты по-настоящему счастливы", - отметила заместитель главного врача по онкологии и гематологии Лариса Фечина.

Собаки демонстрировали умение выполнять различные команды, трюки, прыгали друг через друга, танцевали, стояли на задних лапах, и, конечно же, позволяли себя обнимать и гладить.

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# Екатеринбург , пациенты , собаки

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