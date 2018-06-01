Поклонники ЗОЖ открыли сезон "Здравого смысла"

"Здравый смысл". Фото организаторов "Здравый смысл". Фото организаторов

Более 50 любителей здорового образа жизни отметили национальный праздник функциональной тренировкой на набережной Тюмени в День России.

Поклонники ЗОЖ открыли сезон бесплатных тренировок проекта "Здравый смысл". Занятия спортсменов будут проходить по понедельникам, средам и пятницам в 19 часов, сообщают организаторы. Они перенесли тренировки со двора ДТиС "Пионер" на набережную Туры, поскольку это место любят все тюменцы. Участник первой тренировки сезона Анатолий Котейко рассказал, что у этой локации масса плюсов.

"Здесь очень красивый вид и при этом удобно проводить пробежку для тех, кто занимается легкой атлетикой. Раньше ребятам приходилось бегать по тротуарам ближайших к "Пионеру" улиц, и это в час-пик не очень удобно, к тому же приходилось останавливаться на перекрестках в ожидании светофора. Теперь эта проблема решена", – поделился мнением Анатолий Котейко.

Тренировка началась с общей для всех разминки, после чего перешла в занятия кроссфитом, которые по очереди проводили несколько инструкторов. В середине мероприятия пошел дождь, но он ничуть не повлиял на настроение участников. Вторая половина тренировки прошла под знаком тайского бокса. Участники "Здравого смысла" познакомились с базовыми элементами этого вида спорта.

В финале тюменцев ждали традиционные массовые приседания. В честь праздника им предложили, приседая, исполнить гимн Российской Федерации, что они с удовольствием и сделали.

Сезон "Здравого смысла" стартовал. К проекту может присоединиться любой желающий, напоминают организаторы: для этого нужно просто прийти на набережную в районе моста на ул. Челюскинцев.

Лина Орлова