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День города: готовность гостей и жителей Тюмени к труду и обороне проверят у технопарка

Общество, 14:36 15 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Молодежная площадка "Тюмень спортивная" будет организована на площади у технопарка в День города.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, помимо выступлений молодежных творческих коллективов города, будет представлена спортивно-патриотическая площадка "Готов к труду и обороне", выставка и интерактивная площадка патриотической направленности, мастер-классы от спортивных организаций, массовые спортивные состязания.

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