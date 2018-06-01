День города: готовность гостей и жителей Тюмени к труду и обороне проверят у технопарка

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Молодежная площадка "Тюмень спортивная" будет организована на площади у технопарка в День города.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, помимо выступлений молодежных творческих коллективов города, будет представлена спортивно-патриотическая площадка "Готов к труду и обороне", выставка и интерактивная площадка патриотической направленности, мастер-классы от спортивных организаций, массовые спортивные состязания.