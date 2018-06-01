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В Голышманово разбили цветники в честь юбилея района

Общество, 17:01 17 июня 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Возле гостиницы "Нива" в Голышманово бригада флористов создала эффектную композицию в честь 95-летия Голышмановского района, сообщает газета "Голышмановский вестник".

"Если в предыдущие годы приобретали разноцветную петунию, то в этот раз оформляем клумбы в едином стиле в цвете российского триколора – получилось патриотично, – поделилась бригадир Татьяна Смирнова. – Немного разбавляем бархатцами и цинерариями. Возле храма всегда высаживаем благоухающий алиссум. Выбираем цветы неприхотливые и устойчивые к заморозкам, конечно, учитываем их сочетаемость. Приятно наблюдать, как преображается родной поселок, и осознавать, что ты причастен к такому полезному делу".

Обустройством клумб в райцентре занимается предприниматель Юлия Жирикова, которая виграла тендер и заключила контракт с районной администрацией на сумму 700 тыс. рублей. "По техническому заданию, мы должны произвести посадку цветов в четырнадцати клумбах, три из которых располагаются на въезде в поселок, – рассказывает Юлия Жирикова. – Закупили больше 17 тысяч саженцев цветов".

Борьбу с сорняками и мусором на улицах райцентра ведут работники ООО "Голышмановотеплоцентр". В период летних каникул им в этом помогут трудовые отряды школьников.

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# Голышманово , цветники

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