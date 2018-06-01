Тюменские выпускники станцуют вальс на набережной

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

Девятьсот выпускников тюменских школ выйдут 23 июня на набережную Туры, чтобы исполнить свой последний школьный вальс. Впервые в этом году в числе участников вальса будут воспитанники Тюменского президентского кадетского училища.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, школьники уже приступили к репетициям. Вальсировать и оттачивать па ребят учат спортсмены тюменской танцевальной команды "Формейшн Вера".

По традиции мероприятие начнется с митингов памяти в честь выпускников 1941 года, ушедших на войну сразу после выпускного бала. Школьники возложат цветы и минутой молчания почтят память своих сверстников, погибших на войне. Митинги будут организованы у двух мемориалов: в сквере Прощания и у барельефа "Тюмень – Победителям", начало в 18 часов.

Затем ребята спустятся на набережную, где станцуют школьный вальс. В этом году выпускников 2018 года будет сопровождать корабль с символичным названием "Жизнь".