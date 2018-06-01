Тюменские выпускники станцуют вальс на набережной
Девятьсот выпускников тюменских школ выйдут 23 июня на набережную Туры, чтобы исполнить свой последний школьный вальс. Впервые в этом году в числе участников вальса будут воспитанники Тюменского президентского кадетского училища.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, школьники уже приступили к репетициям. Вальсировать и оттачивать па ребят учат спортсмены тюменской танцевальной команды "Формейшн Вера".
По традиции мероприятие начнется с митингов памяти в честь выпускников 1941 года, ушедших на войну сразу после выпускного бала. Школьники возложат цветы и минутой молчания почтят память своих сверстников, погибших на войне. Митинги будут организованы у двух мемориалов: в сквере Прощания и у барельефа "Тюмень – Победителям", начало в 18 часов.
Затем ребята спустятся на набережную, где станцуют школьный вальс. В этом году выпускников 2018 года будет сопровождать корабль с символичным названием "Жизнь".