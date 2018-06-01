Премьера шоу "Инди-Ра" в Тюменском цирке собрала полный зал

Фото с официальной страницы Андрея Деменьева-Корнилова "ВКонтакте" Фото с официальной страницы Андрея Деменьева-Корнилова "ВКонтакте"

Полный зал собрала премьера новой программы знаменитой династии Корниловых в тюменском цирке. Дети и взрослые шли за красивой сказкой - и шоу "Инди-Ра" не разочаровало.

В волшебный сон индийской девушки Индиры погрузились зрители двухчасового представления. Перемещаясь по странам и континентам вместе с главной героиней, они увидели экзотических животных, чудеса силы и ловкости в исполнении призеров международных цирковых фестивалей, приправленные магией Азии.

"Очень яркие и запоминающиеся номера. Поразило изящество и бесстрашие воздушных гимнастов, которые выполняли большинство трюков без страховки. Правду говорят, что возможности человека безграничны", - сказали тюменцы Михаил и Екатерина Семченко.

Фото с официальной страницы Андрея Деменьева-Корнилова "ВКонтакте" Фото с официальной страницы Андрея Деменьева-Корнилова "ВКонтакте"

Труппа привезла в Тюмень 85 артистов - животных, в том числе львов, пуму, крокодилов, лошадей, обезьян, дикобраза. Ряд номеров цирковые специалисты называют уникальными. В мировую книгу рекордов попал трюк, который исполняют индийские слоны. Могучие животные беспрекословно слушали своего наставника - Андрея Дементьева-Корнилова - и были главными звездами шоу.

"В составе нашего трио - 62 -летняя Ранга, 30-летняя Претти и 8-летняя Марго. Марго - выдающаяся артистка, все трюки выучила за пять лет. Она умеет стоять на голове, крутить обруч, играть в футбол. Мы вместе с животными проделали огромную работу. Например, чтобы слон научился балансировать на шаре, требуется около пяти лет", - рассказал дрессировщик.

На подготовку новой программы понадобилось полтора года и талант лучших специалистов. Срежиссировала представление народная артистка России Таисия Корнилова, хореографию ставили тренер проекта "Танцы" на ТНТ Мигель и специалисты балета "Тодес".

"Это представление о приключениях, о волшебстве, о любви, - рассказала Таисия Корнилова. - Я впервые вышла на сцену в детстве, у меня был маленький слоник по имени Майя, потом ее не стало, но я через всю жизнь пронесла любовь к этим животным и делала шоу с их участием. А потом появилась Марго, которая забрала мое сердце и стала одной из главных артисток программы".

Фото с официальной страницы Андрея Деменьева-Корнилова "ВКонтакте" Фото с официальной страницы Андрея Деменьева-Корнилова "ВКонтакте"

Поражающим воображение шоу назвали цирковое представление "Инди-Ра" тюменские зрители. "Трюки с животными, мастерство акробатов, костюмы, спецэффекты захватывают дух. Это одно из лучших представлений на моей памяти. Дети - я пришла с двумя сыновьями - в восторге от слонов и обезьянок, хотят прийти еще раз", - сказала тюменка Анастасия Седова.

Премьерный показ "Инди-Ра" стал большим событием не только для зрителей, но и для участников труппы. В финале шоу один из артистов сделал предложение своей избраннице. Девушка ответила согласием. Теперь, говорят молодые люди, Тюмень навсегда останется в их памяти.

Татьяна Ковалева