Александр Моор: в тюменском Федеральном центре нейрохирургии - уникальный коллектив

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменский Федеральный центр нейрохирургии - это не только суперсовременное оборудование, но и уникальные люди. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, поздравляя коллектив высокотехнологичного учреждения здравоохранения с Днем медицинского работника.

Главный врач нейрохирургического центра, депутат Тюменской областной думы, доктор медицинских наук профессор Альберт Суфианов показал врио главы региона и своим коллегам-парламентариям лабораторию нейрохирургических навыков, где врачи и ординаторы отрабатывают точнейшие и тончайшие манипуляции. При этом за ходом тренировок можно наблюдать на плазменных экранах в режиме 3D. Александр Моор ознакомился и с единственной в России гибридной интеллектуальной операционной, которая оснащена компьютерным томографом. Это позволяет значительно повысить эффективность оперативного лечения самых сложных заболеваний. Врио губернатора также побывал в детском отделении, навестил юных пациентов и пообщался с их мамами.

"Еще восемь лет назад здесь было поле, а сегодня мы имеем один из лучших в мире нейрохирургических центров. Здесь трудятся настоящие профессионалы. Вы даете людям надежду и помогаете в самых сложных случаях - даже тем, кому отказали в других ведущих клиниках. То, что я увидел - фантастика. До сих пор вибрирует душа от общения с маленькими пациентами. Я видел счастье и радость в глазах их матерей. Как многодетный отец, понимаю - то счастье, что вы им подарили, дорогого стоит и никакими словами это не описать", - обратился Александр Моор к коллективу. Медицина не стоит на месте, а нейрохирургия - очень высокотехнологичная сфера, отметил врио губернатора.

"Мы обязательно продолжим политику Владимира Якушева, будем поддерживать центр, приобретать необходимое оборудование, чтобы чаще видеть счастливые глаза детей и их родителей. Чтобы здесь не просто спасали своих пациентов, а давали им возможность прожить долгую, полноценную и качественную жизнь", - подчеркнул Александр Моор.

Альберт Суфианов отметил, что за семь лет работы в центре проведено около 23 тыс. высокотехнологичных операций пациентам из 81 российского региона и 13 зарубежных стран. При этом нейрохирурги прооперировали свыше 12 тыс. жителей Тюменской области. Ежегодно врачи центра проводят порядка 3,5 тыс. операций, 800 из них делает сам главный врач.

"Мы проделали большую работу, разработали и внедрили авторские методики, стали лидерами в области нейрохирургии. И все это благодаря настоящим профессионалам, которые трудятся в нашем коллективе, а также весомой поддержке правительства региона. Самое главное наше достижение - десятки тысяч спасенных жизней. За короткий промежуток времени мы вышли на рекордное число проведенных операций. Главное - мы научились не просто спасать, а благодаря современному оборудованию и нашей команде, сохранять качество жизни нашим пациентам после сложнейших нейрохирургических вмешательств", - подчеркнул Альберт Суфианов.

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени стал кузницей кадров нейрохирургического профиля для многих российских регионов. Сегодня центру нет равных в России по ряду медицинских показателей, а многие виды оперативных вмешательств выполняются только здесь.

Накануне профессионального праздника Александр Моор и председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов вручили специалистам Федерального центра нейрохирургии ведомственные и региональные награды за добросовестный труд.

Евгений Бабенко