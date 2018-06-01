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Работы тюменского художника представят в музее Словцова

Общество, 10:54 18 июня 2018

Работа Юрия Юдина/фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставка графических работ тюменского художника Юрия Юдина откроется в Центре коллекций Музейного комплекса им. И. Я.Словцова 18 июня в 17 часов, сообщают организаторы.

Юрия Юдина называют самым непредсказуемым художником Тюмени. Его стилистическая манера неуловима, как след самолета, тающий в небесах. То, что раньше бы назвали сюрреализмом или ирреальностью, современная молодежь определяет как фэнтази. Творчество художника отличает тонкий лиризм, его произведения притягивают и не отпускают, заставляя вновь и вновь всматриваться в работы в попытке проникнуть на все новые уровни смыслов, это окна в иные измерения и пространства, даже если на них изображены знакомые места родного города.

На выставке представлены работы разных творческих периодов, выполненные от 1980-1990 годов и до начала 2000-х в техниках "монотипия", "смешанная техника", "тушь". Тематика их разнообразна — мифологические и библейские сюжеты, жанровые зарисовки серии "Старая Тюмень", фантазии "Метаморфоз" и "Масок".

Произведения Юрия Юдина демонстрируются в Государственном Русском музее и других музейных собраниях, а также хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

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# музей Словцова , художник , Юрий Юдин

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