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Тюменцам предлагают вспомнить строение человека

Общество, 18:37 16 июня 2018

фото https://yandex.com

Акция "Строение организма", приуроченная ко Дню медицинского работника пройдет в сквере "Комсомольский" 17 июня в 15 часов, сообщает "Молодая гвардия" в Тюмени.

По словам организаторов, данная акция пройдет в Тюмени впервые. Ее участникам предстоит ответить на вопросы блиц-викторины, посвященной строению человеческого организма. За каждый правильный ответ участники будут получать по карточке, на которых изображены внутренние органы. После получения всех карточек, участникам будет необходимо правильно разместить внутренние органы на макете человека, тем самым "собрать человека на скорость".

Для тюменцев это станет отличным поводом продемонстрировать знания в сфере медицины и анатомии, и интересно провести воскресенье.

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# акция , внутренние органы , организм

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