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В Китае пошел дождь из креветок и осьминогов

Общество, 10:59 17 июня 2018

Фото: twitter.com/Hilmi Kansu

Дождь из морских животных пошел в китайском городе Циндао из-за сильного шторма в Желтом море.

Китайская метеорологическая администрация подтвердила, что на суше оказалось множество морских обитателей: осьминогов, креветок и морских звезд. Отмечается, что из-за сильного ветра животные могут оказаться на расстоянии до нескольких сотен метров от воды.

Аналогичное явление произошло в 2017 году в мексиканском городе Тампико. Во время легкого дождя небольшие рыбы падали с неба, сообщает "Лента.ру".

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# Китай , шторм

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