В Китае пошел дождь из креветок и осьминогов
Фото: twitter.com/Hilmi Kansu
Дождь из морских животных пошел в китайском городе Циндао из-за сильного шторма в Желтом море.
Китайская метеорологическая администрация подтвердила, что на суше оказалось множество морских обитателей: осьминогов, креветок и морских звезд. Отмечается, что из-за сильного ветра животные могут оказаться на расстоянии до нескольких сотен метров от воды.
Аналогичное явление произошло в 2017 году в мексиканском городе Тампико. Во время легкого дождя небольшие рыбы падали с неба, сообщает "Лента.ру".