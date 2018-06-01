В Китае пошел дождь из креветок и осьминогов

Фото: twitter.com/Hilmi Kansu Фото: twitter.com/Hilmi Kansu

Дождь из морских животных пошел в китайском городе Циндао из-за сильного шторма в Желтом море.

Китайская метеорологическая администрация подтвердила, что на суше оказалось множество морских обитателей: осьминогов, креветок и морских звезд. Отмечается, что из-за сильного ветра животные могут оказаться на расстоянии до нескольких сотен метров от воды.

Аналогичное явление произошло в 2017 году в мексиканском городе Тампико. Во время легкого дождя небольшие рыбы падали с неба, сообщает "Лента.ру".