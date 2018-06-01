Лучшая фельдшерская бригада работает в Тюмени

фото департамента здравоохранения Тюменской области фото департамента здравоохранения Тюменской области

11 фельдшерских бригад скорой помощи приняли участие в региональном конкурсе профессионального мастерства. Победу одержала тюменская команда медиков, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Соревнования проходили в два этапа: в первой части конкурса оценивался профессионализм оказания скорой помощи при ДТП, во второй части - команды проводили сердечно-легочную реанимацию.

"Мы выступали первыми, это, конечно, добавило волнения. Нам было очень приятно состязаться с сильнейшими командами области. Наша бригада - это слаженный и четко работающий "организм". Водитель, кстати, играет очень важную роль при спасении пострадавшего. Он должен правильно подъехать и поставить машину, без промедления достать носилки, распаковывать щит для иммобилизации, собрать штатив для капельницы, пока мы проводим реанимационные мероприятия", - рассказал участник соревнований из Тобольска Сергей Васильков.

В этом году к конкурсу добавились выступления и мастер-классы по расширенной сердечно-легочной реанимации от врачебных бригад. Чуть-чуть не хватило до победы фельдшерам станции скорой медицинской помощи. Став самыми быстрыми при оказании помощи на этапе, имитирующем ДТП, но не добрав полтора балла, они уступили первое место команде из Тюмени.