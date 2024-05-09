В Тюмени прошел торжественный проезд боевой и спецтехники ТВВИКУ

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Торжественный проезд боевой и специальной техники ТВВИКУ прошел в Тюмени 9 мая. Всего представлено 10 единиц боевых машин.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе, полковник Михаил Багров. В колонне представлены бронетранспортер, многоцелевой автомобиль "Тайфун" и другая техника, находящаяся на вооружении инженерных войск армии России. Машины предназначены для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений, устройства мостовых переходов через преграды, оборудования переправ.

"Пришли с семьей к началу, чтобы показать детям, какая есть в нашей стране техника. Сын у нас еще, конечно, маленький, всего четыре года, но, судя по глазам, ему очень понравилось", — поделился впечатлениями тюменец Алексей.

Колонна начала своё движение от площади 400-летия и проследовала по главным улицам города, чтобы как можно больше жителей и гостей города могли ее увидеть. Длинна маршрута составила 38,2 км, в том числе 5,5 км - в Заречной части.

Виктория Макарова