Фестиваль "Сибирь на вкус. Менделеев. Тобольск" стартовал в ресторанах Тюмени и Тобольска

| Фото: из сообщества "DV group | Дворцовая | Dolce Vita | Тобольск" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "DV group | Дворцовая | Dolce Vita | Тобольск" во ВКонтакте

Более 20 ресторанов Тюмени и Тобольска присоединились к гастрономическому фестивалю "Сибирь на вкус. Менделеев. Тобольск". Он продлится по 5 июня.

Угощения с учётом предпочтений Менделеева представили в честь 190-летия великого ученого. Отметим, в Тобольске 2024 год объявлен Годом Дмитрия Менделеева. Как рассказали авторы проекта, в гастрономические сеты, которые разработали сибирские шеф-повара, войдут также "научные" блюда и кулинарные шедевры, вписанные в культурно-исторический контекст XIX века.

Стоимость сетов фиксированная, на выбор: 690, 990 или 1 тыс. 490 рублей.

Блюда, посвященные Дмитрию Менделееву, вошли и в меню заведений, специализирующихся на азиатской кухне. Так, в Ramen Shop в Тюмени подают Офудзи рамен в честь японской внучки великого ученого. "Нас вдохновили заснеженные вершины горы Фудзи. Вкус получился насыщенным, благодаря бульону даси, водорослям нори и бульону, сваренному на стружке тунца и водорослях комбу. Для подачи рамена мы использовали кремер, чтобы показать химическую реакцию объединения газа N2O с жирами и водой в единую эмульсию", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" шеф-повар заведения Сергей Маник.

На время фестиваля меню пополнилось простой, на первый взгляд, рисовой лепешкой. Менделеев не был гурманом, говорит шеф-повар, и часто просто утолял голод рисовыми или овсяными лепешками. "Мы решили добавить к рису немного ингредиентов, чтобы показать, какими необычайно интересными могут стать простые, ежедневные вещи, если добавить к ним немного фантазии. Нам кажется, что Менделеев был определенно творческим человеком, но направлял всю свою энергию на изучение химических процессов в природе", — добавил Сергей Маник.

Нашла отражение и огромная любовь Дмитрия Менделеева к чаю. Прислуга и родные ученого учились правильно его заваривать, прежде чем подавать. В Ramen Shop сделали чай на основе зеленого и кордиала фудзи-сакура. Сюда же отдельно добавлена пробирка с чаем анчан, который благодаря реакции с кислотами изменяет свой цвет.

| Фото: предоставлено шеф-поваром Ramen Shop Сергеем Маником | Фото: предоставлено шеф-поваром Ramen Shop Сергеем Маником

Интересный подход продемонстрировала команда тюменского ресторана "Грузинка Нани". Несмотря на то, что Грузию и Сибирь отделяют тысячи километров, между ними можно найти общее, сочли они. Сет, посвященный выходцу из Тобольска Дмитрию Менделееву, это творческий взгляд шеф-повара Занды Гиоргадзе на Периодическую систему химических элементов, а именно на элемент Mn (Марганец). Она приготовила для фестиваля паштет из говяжьей печени на подушке из свекольного мусса, десерт "Томат", в котором сочетаются ноты сочного томата, нежные сливки, творожный сыр и хрустящие орехи, настойки "Гранат-кардамон", "Тархун" и лимонад "Гранат-базилик".

| Фото: из сообщества «Грузинка Нани» — ресторан честной кухни" во ВКонтакте | Фото: из сообщества «Грузинка Нани» — ресторан честной кухни" во ВКонтакте

Команда ресторана авторской кухни "Дворцовая" в Тобольске опиралась на биографию ученого. Дмитрий Менделеев, по их словам, не любил разнообразия в пище, довольствовался рыбой, бульоном, поэтому основным блюдом сета стал рыбник с грибным бульоном. Отлично сочетаются с рыбником трио овощных настоек. Сладкое ученый не жаловал и предпочитал к чаю варенье из шишек, поэтому сет завершает кедровая конфета, в основе которой кедровый орех, ассоциирующийся с Сибирью и местом, откуда родом Менделеев.

| Фото: из сообщества "DV group | Дворцовая | Dolce Vita | Тобольск" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "DV group | Дворцовая | Dolce Vita | Тобольск" во ВКонтакте

В ресторане армянской кухни Mairik в Тюмени уверены, что блюда, которые разработали они, пришлись бы по вкусу Дмитрию Менделееву. Это судак "Конфи" по оригинальному рецепту с кремом из спаржи, десерт с кежем из княженики со сладким гречневым хрустом и грильяжем из кедрового ореха. В качестве напитка идет чай с арктической княженикой.

| Фото: из сообщества "Mairik | ресторан армянской кухни Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Mairik | ресторан армянской кухни Тюмень" во ВКонтакте

Инна Пахомова