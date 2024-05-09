"Бессмертный полк" в Тюменской области провели в формате онлайн

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Бессмертный полк" объединил в виртуальном шествии россиян, которые разместили портреты героев Великой Отечественной войны.

Снимки своих близких – дедов, бабушек, отцов и матерей выложили на сайт и жители Тюменской области. Сотни людей с портретами фронтовиков прошли во всех городах и селах региона. Тюменцы подключились к флешмобу в соцсетях, увидели трансляции на центральных улицах городов и присоединиться к торжественным автопробегам. На реке Тура моржи устроили водный парад "Бессмертного полка".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Никто и нигде, кроме как в Тюмени водного парада "Бессмертный полк" не проводят. И в пандемию он был, и в эти сложные времена – мы всегда плыли и плывем! Как это было в Антарктиде и Чили, Аргентине и Японии. Тюменцы всегда доказывали, что наш "Бессмертный полк" не только в России. Оказывается его поддерживают многие и за рубежом", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень" Андрей Агарков.

8 мая автопробег "Бессмертный автополк" состоялся на территории Дубровинского сельского поселения. Его провели тюменское отделение "Бессмертного полка" совместно с информагентством "Тюменская линия". Машины с флагами, эмблемами "Бессмертного автополка", портретами земляков-героев проехали по населенным пунктам Дубровное, Ренчики, Елань Яр, Катангуй, Быкова, Луговая, Араксул, Супринская, Красная гора, Трушникова, Релка, Шапошникова и Красный Выселок.

Принять участие в акции можно до 12 мая. Нужно подготовить фотографию — оформить ее по шаблону, который предлагают организаторы в онлайн-конструкторе на сайте или в чат-боте в Telegram. В шаблоне нужно указать имя, годы жизни и воинское звание предка. Если звания не было, в последнем поле также можно указать, что родственник был тружеником тыла, ребенком войны и так далее. Можно добавить стикер — например, "Битва на Курской дуге", "Оборона Ленинграда" или "Узник нацистских лагерей". Если нет фотографии, шаблон можно оформить без нее. Получившуюся картинку следует выложить в соцсетях с хештегом #нашБессмертныйПолк, поставить на аватар либо распечатать и установить там, где ее увидят другие люди. Одна из идей организаторов — распечатать футболки с фото и носить их в первые недели мая.

Напомним, что в 2007 году житель Тюмени председатель областного совета ветеранов Геннадий Иванов и его знакомые решили провести мероприятие на 9 Мая. Они вышли с фотографиями родственников-фронтовиков и пронесли их по главной улице. Эта акция получила название "Парад Победителей", и в 2009-м ее провели в Новосибирске, Казани, Кемерово и других городах.

По данным "Бессмертного полка России", к 2024 году движение распространилось на все континенты, в нем работают 89 отделений в регионах страны и больше 200 координаторов за рубежом.